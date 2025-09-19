Bayırköy'deki su arızası vatandaşlar mağdur edilmeden gideriliyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde yaşanan su arızası vatandaşlar mağdur edilmeden gideriliyor.

Bayırköy Beldesine su sağlayan Karasu hattında meydana gelen arıza, ekiplerin müdahalesi ile çözülmeye çalışılırken, vatandaşların mağdur olmaması için beldede su kesintisi yapılmıyor.

Bayırköy Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmaması için arızasının su kesintisine gidilmeden giderildiği belirtilerek, “Beldemizin su ihtiyacını karşılayan, Karasu hattında meydana gelen arıza, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için su kesintisine gidilmeden giderilmektedir.” denildi.