BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Baykan ilçesi Merkez Mahallesi İşletme, Afetevler ve Çay mevkiinde bulunan aşağıda parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılan alan, idare tarafından tespit edilen değer ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından aşağıdaki esas numaralarıyla mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlanen duyurulur.
|ESAS NO
|MALİKİ
|MAH/KÖYÜ
|ADA/PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|İDARE TARAFINDAN MÜLKİYETE TESPİT EDİLEN BEDEL
|2023/174
|CEMALETTİN ERDAL
|Merkez Mahallesi
|152/85
|595,32 m²
|99,46 m²
|112.389,80
|EMRULLAH ERDAL-HAKİME ERDAL -HAKİME ERDAL-
HANİFE ERDAL-HASİBE ERKAL-İBNUYAMİ ERDAL
MEDİNE KAYMAZ-MUHAMMED SADIK-SACİDE ARDAL
SÜHBET ERDAL-ZEYNEP ERDAL
|2023/175
|GIYASETTİN GÜMÜŞTEN
|Merkez Mahallesi
|188/39
|176,57 m²
|109,16 m²
|292.614,42
|2023/176
|İSMAİL SOLMAZ
|Merkez Mahallesi
|188/49
|176,81 m²
|151,46 m²
|418.974,95
|2023/177
|İZZETTİN AYDİN
|Merkez Mahallesi
|152/87
|719,54 m²
|121,84 m²
|137.679,20
|2023/178
|ŞÜKRÜ SARSILMAZ
|Merkez Mahallesi
|152/89
|873,15 m²
|111,92 m²
|126.469,60
|2023/179
|CÜNEYT KARAÇAY
|Merkez Mahallesi
|138/37
|103,08 m²
|58,15 m²
|401.968,75
|FAKİRULLAH KARAÇAY
|2023/180
|FERİDUN ERDEM
|Merkez Mahallesi
|138/30
|58,77 m²
|25,65 m²
|249.456,65
|2023/181
|METİN ERDEM
|Merkez Mahallesi
|152/91
|882,49 m²
|208,59 m²
|235.706,70
|2023/182
|RİFAT AKYÜZ
|Merkez Mahallesi
|138/28
|25,28 m²
|4,62 m²
|104.043,42
|2023/183
|MEHMET REFİK GÜMÜŞ
|Merkez Mahallesi
|188/43
|231,88 m²
|94,18 m²
|107.923,40
|2023/184
|ABDULHAMİT ILIK
|Merkez Mahallesi
|152/83
|3.311,99 m²
|995,18 m²
|1.124.553,00
|2023/185
|ABDULSAMET KINAY
|Merkez Mahallesi
|138/47
|80,57 m²
|78,47 m²
|136.616,27
|2023/186
|ŞEMSETTİN GÜMÜŞTEN
|Merkez Mahallesi
|188/45
|241,42 m²
|92,59 m²
|106.126,70
|2023/187
|ABDULSAMET KINAY
|Merkez Mahallesi
|138/36
|51,15 m²
|51,15 m²
|227.983,35
|2023/188
|SAFİYE EROL
|Merkez Mahallesi
|138/32
|26,70 m²
|26,70 m²
|137.876,70
|2023/189
|TÜRKİYE DİYANET VAKFI
|Merkez Mahallesi
|138/42
|0,86 m²
|0,86 m²
|1.497,26
|2023/190
|TÜRKİYE DİYANET VAKFI
|Merkez Mahallesi
|138/41
|587,48 m²
|587,48 m²
|2.799.280,19
|2023/191
|HALİSA TAŞTEKİN
|Merkez Mahallesi
|138/35
|24,83 m²
|24,83 m²
|126.726,63
|HÜSEYİN TAYFUN
|2023/192
|MİRHAN CENGİZ
|Merkez Mahallesi
|138/34
|30,04 m²
|30,04 m²
|136.293,88
|2023/193
|AHMET EROL-MAHSUM EROL-RIZA EROL
|Merkez Mahallesi
|138/33
|28,56 m²
|28,56 m²
|129.185,36
|2023/194
|RIFAT GÜMÜŞ
|Merkez Mahallesi
|188/41
|212,33 m²
|118,67 m²
|135.597,10
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01901435