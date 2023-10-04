BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Baykan ilçesi Merkez Mahallesi İşletme, Afetevler ve Çay mevkiinde bulunan aşağıda parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılan alan, idare tarafından tespit edilen değer ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından aşağıdaki esas numaralarıyla mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlanen duyurulur.

ESAS NOMALİKİMAH/KÖYÜADA/PARSELYÜZÖLÇÜMÜKAMULAŞTIRILAN ALANİDARE TARAFINDAN MÜLKİYETE TESPİT EDİLEN BEDEL
2023/174CEMALETTİN ERDALMerkez Mahallesi152/85595,32 m²99,46 m²112.389,80
EMRULLAH ERDAL-HAKİME ERDAL -HAKİME ERDAL-
HANİFE ERDAL-HASİBE ERKAL-İBNUYAMİ ERDAL
MEDİNE KAYMAZ-MUHAMMED SADIK-SACİDE ARDAL
SÜHBET ERDAL-ZEYNEP ERDAL
2023/175GIYASETTİN GÜMÜŞTENMerkez Mahallesi188/39176,57 m²109,16 m²292.614,42
2023/176İSMAİL SOLMAZMerkez Mahallesi188/49176,81 m²151,46 m²418.974,95
2023/177İZZETTİN AYDİNMerkez Mahallesi152/87719,54 m²121,84 m²137.679,20
2023/178ŞÜKRÜ SARSILMAZMerkez Mahallesi152/89873,15 m²111,92 m²126.469,60
2023/179CÜNEYT KARAÇAYMerkez Mahallesi138/37103,08 m²58,15 m²401.968,75
FAKİRULLAH KARAÇAY
2023/180FERİDUN ERDEMMerkez Mahallesi138/3058,77 m²25,65 m²249.456,65
2023/181METİN ERDEMMerkez Mahallesi152/91882,49 m²208,59 m²235.706,70
2023/182RİFAT AKYÜZMerkez Mahallesi138/2825,28 m²4,62 m²104.043,42
2023/183MEHMET REFİK GÜMÜŞMerkez Mahallesi188/43231,88 m²94,18 m²107.923,40
2023/184ABDULHAMİT ILIKMerkez Mahallesi152/833.311,99 m²995,18 m²1.124.553,00
2023/185ABDULSAMET KINAYMerkez Mahallesi138/4780,57 m²78,47 m²136.616,27
2023/186ŞEMSETTİN GÜMÜŞTENMerkez Mahallesi188/45241,42 m²92,59 m²106.126,70
2023/187ABDULSAMET KINAYMerkez Mahallesi138/3651,15 m²51,15 m²227.983,35
2023/188SAFİYE EROLMerkez Mahallesi138/3226,70 m²26,70 m²137.876,70
2023/189TÜRKİYE DİYANET VAKFIMerkez Mahallesi138/420,86 m²0,86 m²1.497,26
2023/190TÜRKİYE DİYANET VAKFIMerkez Mahallesi138/41587,48 m²587,48 m²2.799.280,19
2023/191HALİSA TAŞTEKİNMerkez Mahallesi138/3524,83 m²24,83 m²126.726,63
HÜSEYİN TAYFUN
2023/192MİRHAN CENGİZMerkez Mahallesi138/3430,04 m²30,04 m²136.293,88
2023/193AHMET EROL-MAHSUM EROL-RIZA EROLMerkez Mahallesi138/3328,56 m²28,56 m²129.185,36
2023/194RIFAT GÜMÜŞMerkez Mahallesi188/41212,33 m²118,67 m²135.597,10
#ilangovtr BASIN NO: ILN01901435