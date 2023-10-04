BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Baykan ilçesi Merkez Mahallesi İşletme, Afetevler ve Çay mevkiinde bulunan aşağıda parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılan alan, idare tarafından tespit edilen değer ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından aşağıdaki esas numaralarıyla mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlanen duyurulur.

ESAS NO MALİKİ MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRILAN ALAN İDARE TARAFINDAN MÜLKİYETE TESPİT EDİLEN BEDEL 2023/174 CEMALETTİN ERDAL Merkez Mahallesi 152/85 595,32 m² 99,46 m² 112.389,80 EMRULLAH ERDAL-HAKİME ERDAL -HAKİME ERDAL-

HANİFE ERDAL-HASİBE ERKAL-İBNUYAMİ ERDAL

MEDİNE KAYMAZ-MUHAMMED SADIK-SACİDE ARDAL

SÜHBET ERDAL-ZEYNEP ERDAL 2023/175 GIYASETTİN GÜMÜŞTEN Merkez Mahallesi 188/39 176,57 m² 109,16 m² 292.614,42 2023/176 İSMAİL SOLMAZ Merkez Mahallesi 188/49 176,81 m² 151,46 m² 418.974,95 2023/177 İZZETTİN AYDİN Merkez Mahallesi 152/87 719,54 m² 121,84 m² 137.679,20 2023/178 ŞÜKRÜ SARSILMAZ Merkez Mahallesi 152/89 873,15 m² 111,92 m² 126.469,60 2023/179 CÜNEYT KARAÇAY Merkez Mahallesi 138/37 103,08 m² 58,15 m² 401.968,75 FAKİRULLAH KARAÇAY 2023/180 FERİDUN ERDEM Merkez Mahallesi 138/30 58,77 m² 25,65 m² 249.456,65 2023/181 METİN ERDEM Merkez Mahallesi 152/91 882,49 m² 208,59 m² 235.706,70 2023/182 RİFAT AKYÜZ Merkez Mahallesi 138/28 25,28 m² 4,62 m² 104.043,42 2023/183 MEHMET REFİK GÜMÜŞ Merkez Mahallesi 188/43 231,88 m² 94,18 m² 107.923,40 2023/184 ABDULHAMİT ILIK Merkez Mahallesi 152/83 3.311,99 m² 995,18 m² 1.124.553,00 2023/185 ABDULSAMET KINAY Merkez Mahallesi 138/47 80,57 m² 78,47 m² 136.616,27 2023/186 ŞEMSETTİN GÜMÜŞTEN Merkez Mahallesi 188/45 241,42 m² 92,59 m² 106.126,70 2023/187 ABDULSAMET KINAY Merkez Mahallesi 138/36 51,15 m² 51,15 m² 227.983,35 2023/188 SAFİYE EROL Merkez Mahallesi 138/32 26,70 m² 26,70 m² 137.876,70 2023/189 TÜRKİYE DİYANET VAKFI Merkez Mahallesi 138/42 0,86 m² 0,86 m² 1.497,26 2023/190 TÜRKİYE DİYANET VAKFI Merkez Mahallesi 138/41 587,48 m² 587,48 m² 2.799.280,19 2023/191 HALİSA TAŞTEKİN Merkez Mahallesi 138/35 24,83 m² 24,83 m² 126.726,63 HÜSEYİN TAYFUN 2023/192 MİRHAN CENGİZ Merkez Mahallesi 138/34 30,04 m² 30,04 m² 136.293,88 2023/193 AHMET EROL-MAHSUM EROL-RIZA EROL Merkez Mahallesi 138/33 28,56 m² 28,56 m² 129.185,36 2023/194 RIFAT GÜMÜŞ Merkez Mahallesi 188/41 212,33 m² 118,67 m² 135.597,10