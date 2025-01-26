Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedeler evleri beğendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedeler evleri beğendi

Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından Baykar'ın Adıyaman'da inşa ettirdiği deprem konutları vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından Baykar'ın Adıyaman'da inşa ettirdiği deprem konutları vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

EVLERİNE YERLEŞEN DEPREMZEDELERDEN BAYKAR'A TEŞEKKÜR

Evlerine yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi. Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedeler evleri beğendi

Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedeler evleri beğendi

Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedeler evleri beğendi

Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedeler evleri beğendi

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