Baykuş ile Ordulu Atilla'nın dostluğu

Ordu’da yaşayan Atilla Karakaya, 20 yıl önce serendisine yavrulayan baykuş ve yavruları ile yakından ilgileniyor. 20 yıldır 50’yi aşkın yavru doğaya kavuşturan Karakaya, yıkma düşüncesi olduğu serendiyi baykuşlar için yıkmadığını söyledi.

Baykuş ile Ordulu Atilla'nın dostluğu

İHA'nın haberine göre, Perşembe ilçesinde yaşayan Atilla Karakaya’nın (59) serendisine gelen bir baykuş 20 yıl önce yumurta bıraktı. Durumu fark eden Karakaya, yavrular için buraya boş arı peteğini çevirerek yuva yaptı. Karakaya, o günden bu yana baykuşun her mart ayında gelip yavru bıraktığını, yavrular büyüyünce buradan ayrıldıklarını belirtti.

"BU SENE TEK YAVRU ÇIKTI"

İlk kez yaklaşık 20 yıl önce tanıştığı baykuşun her sene kendisini gösterdiğini söyleyen Atilla Karakaya, “Ben o zaman her yıl geldiğini görünce arı peteğini kesip, iç kısmını uygun hale getirerek baykuşa uygun hale getirdim. Her sene geliyor ve yumurta bırakıyor. İlk başlarda 5 yumurta bırakır, çıkan yavrulardan birisini imha ederdi. Gün geçtikçe yavru sayısı azaldı, bu yıl 2 yumurtadan bir tane baykuş çıktı” dedi.

"SERENDEYİ YIKAMIYORUM"

Serendiyi evinin önünden kaldırmak istediğini ancak baykuş için dokunmadığını kaydeden Karakaya, “Hayvan orada her yıl alışmış ve ben de kaldırmak istemiyorum. Ne kadar yıl daha gelir bilmiyorum, bu şekilde devam edeceğiz, sanırım artık yaşlandı" diye konuştu.

Karakaya şunları söyledi:

"Orada yuvası hazır olduğundan her yıl gelir ve yumurta bırakır, sonrasında evin etrafında bağırır. Bu hayvana uğursuz derler ama aksine doğanın dengesi. Her yıl mart ayında geldiği için çok alıştım, gelmezse üzülürüm. Her sene gelmesi mutlu ediyor.”

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