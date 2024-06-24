Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek

Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türk kültüründe çoğu zaman uğursuzlukla özdeşen ama geri kalan çoğu kültürde bilgeliğin sembolü olan baykuşlar hakkında öğrenince çok şaşıracağınız 25 bilgiyi sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım!

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 1

Baykuş türüne ait en eski fosil 58 milyon yıl öncesine ait olup kayda geçen en büyük baykuş fosili ie yaklaşık bir metre boyundadır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 2

Baykuşların en küçük türü elf baykuşlarıdır. Bunların boyu genellikle 12 cm civarındadır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 3

Baykuşların en büyük en büyük türü Avrasya kartal baykuşudur. Bunların kanat açıklığı 2 metreye kadar olabilir.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 4

Dünyada 150'den fazla baykuş türü bulunmaktadır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 5

Baykuşlar pek çok kültürde bilgeliğin sembolü olmuştur.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 6

Baykuşlar dişleri olmadığı için avlarını bütün olarak yutarlar.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 7

Baykuşların gözleri son derece büyüktür. Gözleri genellikle bir insan güzünün 3 veya 4 katı kadardır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 8

Yaygın inanışın aksine baykuş başını tamamen geriye çeviremez. Başını her iki yöne 135 derece çevirebilir; böylece ileriye dönük görüşlerini ve hareketsiz gözlerini telafi eden toplam 270 derecelik bir görüş alanıyla kendi omuzlarının arkasına bakabilir.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 9

Baykuşlardaki görme hücreleri özellikle retinanın üst kısmında yoğunlaşmıştır, bu nedenle baykuşlar altındaki şeyleri son derece net görünür. Bu onların yerde avlanmasına yardımcı olur. Baykuşlar güneş ışığında gözlerini yarıya kadar kapattıklarında gökyüzünü ve güneş ışığının bir kısmını engellerler.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 10

Şaşırtıcı bir şekilde mavi rengi görebilen nadir kuşlardandırlar.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 11

Baykuşlar göz kırpmak için üst göz kapağını düşürebilen yegane kuş türüdürler.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 12

Diğer kuş türlerdeki 7 omurun aksine, baykuşlarda daha fazla esneklik sağlamak için 14 omur bulunur.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 13

Baykuşun üç göz kapağı vardır: biri göz kırpmak için, biri uyumak için, diğeri ise gözü temiz ve sağlıklı tutmak içindir.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 14

Baykuşlar ileri görüşlüdür ve gözlerine birkaç santimetre uzaklıktaki hiçbir şeyi net göremezler.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 15

Pek çok baykuş türünün başlarında farklı boyutlarda ve farklı yükseklikte asimetrik kulaklar bulunur. Bu, onlara üstün bir işitme ve avın nerede olduğunu göremeseler de seslerini iki kulağıyla da eşit derecede belirleme yeteneği verir.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 16

Kanı kafaya yönlendiren alternatif kan damarlarına, boyun hareketleri dolaşımı kestiğinde kanın beyne ve gözlere akışını sağlayan kan havuzlama sistemlerine ve koparıldığında kan damarını parçalamamaları için hava yastıklı damar kılıflarına sahiptirler. boyunları sol omuzlarının üzerinden bakacak şekilde 135 derece civarındadır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 17

Çoğu baykuş türünün dişileri erkeklerden daha büyük, daha ağır ve daha saldırgandır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 18

Baykuş göz rengi, aktivite alışkanlıklarına göre belirlenir: siyah ve turuncu gözlü baykuşların çoğu gececidir, sarı gözlü baykuşlar ise hem gündüz hem de gececi olabilir.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 19

Baykuşlar zifiri karanlıkta göremezler ancak birçok baykuş avını göremese bile yakalayabilir.v

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 20

Baykuş kanatlarında, neredeyse fark edilmeden havada uçmalarını sağlayan yerleşik "susturucular" bulunur.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 21

Baykuşun düzleştirilmiş yüzü, sesi kuşun kulaklarına yönlendirir. Bu da onların, insanların algılayamayacağı sesleri de duymasına yardımcı olur.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 22

Baykuşların çoğu gecedir. Hassas retinaları parlak güneş ışığında yönünü şaşırma eğilimindedir, bu nedenle Baykuşlar mümkün olduğunca gündüz aktivitelerinden kaçınmayı tercih eder.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 23

Amerikan baykuşlarının en küçüğü olan elf baykuşu, akrepleri yakalamakta, her birini kuyruğundan yakalayıp iğnesini koparmakta uzmanlaşmıştır.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 24

Baykuşların, ağaçkakan ve papağanların ayak yapısına benzeyen, zygodactyl adı verilen bir ayak yapısı vardır. Bu, baykuşun avını veya dalı daha iyi kavramasını sağlar.

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Baykuşlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek 25

Baykuşların neredeyse tamamı standart şekilli ve beyaz renkli yumurtalar bırakırlar. Baykuşlar 1 – 3 gün arayla yumurtlarlar.

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