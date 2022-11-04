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Baypaş personel alacak

Baypaş, çöp kamyonu şoförü olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:03
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Baypaş personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Baypaş, çöp kamyonu şoförü olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Erkek olmak

En az 1 yıl aynı iş kolunda çalışmış olmak

C-D-E ehliyetlerinden birine sahip olmak

SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak

Psikoteknik belgesi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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