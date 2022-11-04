﻿Baypaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Baypaş, çöp kamyonu şoförü olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Erkek olmak
En az 1 yıl aynı iş kolunda çalışmış olmak
C-D-E ehliyetlerinden birine sahip olmak
SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak
Psikoteknik belgesi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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