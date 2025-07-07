Bayrağın ihtişamı ve manzaraların ruhu

Serginin teması şu şekilde anlatıldı:

"Bayrağın İhtişamı ve Manzaraların Ruhu" adlı sergi, milletimizin tarihinde derin izler bırakan bayrak ve toprak kavramlarını, sanatın evrensel diliyle yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır. Sanatçılar Pınar Karaman ve Ebülfez Fereceoğlu'nun imzasını taşıyan bu eserler, yalnızca estetik anlatımın yanı sıra mazimizin, coğrafyamızın ve Türk’lük bilincimizin sanat yoluyla ifadesidir. Sergi, şehitlerimizin aziz hatırasıyla bütünleşmiş al bayrağımızın taşıdığı şan, gurur ve fedakârlık temalarını; Anadolu'nun dağlarını, vadilerini ve şehirlerini yansıtan manzaralarla buluşturarak, ulusal aidiyetin ve vatan sevgisinin bireysel ve kolektif boyutunu resmetmektedir. Eserlerdeki fırça darbeleri, Türk milletinin kalbinde yer etmiş mücadeleleri ve köklü tarihini simgelerken, bu topraklarda var olmanın ne denli kıymetli ve anlamlı olduğuna da dikkat çekmektedir. Sergi aynı zamanda, görsel sanatlar aracılığıyla milli değerleri pekiştirmek, genç kuşaklara kültürel süreklilik bilinci kazandırmak ve Türkiye'nin sanat vizyonuna katkı sunmak hedefiyle kurgulanmıştır. Bu bağlamda, vatan aşkının gölgesinde şekillenen duygulara ve coğrafyamızın ruhuna sanatsal tanıklık sunan bu özel sergi; devlet büyüklerimizin himaye ve ilgileriyle taçlanarak, kamuoyuna daha güçlü bir şekilde ulaşmayı hedeflemektedir.”

Yoğun ilgi gören sergiyi Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, milletvekilleri Nimet Özdemir, Ayşe Sula Köseoğlu ve Nilhan Ayan da ziyaret etti.

Sergi, 15 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin 2 Fuaye Alanında saat 14.30-19.00 arasında ziyaret edilebiliyor.