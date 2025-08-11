Bayrak direğinin boş kalmasına gönlü el vermedi

Kaynak: İHA
Edirne'de boş bayrak direği, duyarlı vatandaşın girişimiyle yeniden Türk bayrağıyla buluştu.

Kıyık semtinde yıllar önce özel bir işletme tarafından dikilen direk, işletmenin el değiştirmesi ve belediyenin ilgisizliği sonrası uzun süre bayraksız kaldı.

aw515536-03.jpg

Edirne'de 25 yıldır esnaflık yapan Kars doğumlu Mikail Koç, duruma kayıtsız kalmayarak kendi imkânlarıyla büyük bir Türk bayrağı satın aldı.

aw515536-06.jpg

Gerekli izinleri aldıktan sonra bayrağı direğe çeken Koç, "Uzun zamandır bu güzergahı kullanıyorum ve burada bayrak direğimizin boş durduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. Gönlüm hiç el vermedi ve ben de giderek bir bayrak satın aldım. Bunu da gerekli izinleri alarak, sizlere danışarak göndere çektim. Bayrak zaafım var, boş görünce üzüldüm. Takınca çok mutlu oldum" dedi.

