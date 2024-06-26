Bayrak sevginiz bü ülkeye ihanet edenlere örnek olsun. İki küçük kardeş makam aracındaki bayrağı böyle öptü

Düzenleme: Kaynak: AA
Bayrak sevginiz bü ülkeye ihanet edenlere örnek olsun. İki küçük kardeş makam aracındaki bayrağı böyle öptü

İşte bayrak sevgisi...İki küçük kardeş, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın makam aracındaki bayrağı böyle koşup öptü. O görüntüleri Vali Selçuk Aslan paylaştı.

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır. Makam aracındaki o ay yıldızlı bayrağa koşan iki kardeş böyle öptü.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, iki küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öperek sevgi gösterisinde bulunduğu anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Valilik binası önünden babaları Enes Alimoğlu ile geçen 4 yaşındaki Ahsen ve 3 yaşındaki Hamit Sencer kardeşler, makam aracındaki Türk bayrağını gördü. Kardeşler, ay yıldızlı bayrağı öperek sevgi gösterisinde bulundu.
Çocukların bayrağı öptüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aslan, "O çocuk yüreğiyle, ant içen dileğiyle, söz bıraktı toprağa. Valiliğimiz basın biriminin kadrajına çocuklarımızın bayrak sevgisi takılmış. Görüntüye giren bayrak ve vatan sevginizle bu ülkeyi tutkuyla sevme heyecanınız hep daim kalsın. İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerini kullandı.

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