Bayraklı Mandolin Orkestrası 'yaza merhaba’ diyecek

İzmir Bayraklı Belediyesi’nin TOBAV iş birliği ile hayata geçirdiği Bayraklı Mandolin Orkestrası, ‘Yaza Merhaba’ konseri ile seyirci karşısına çıkacak.

Bayraklı Mandolin Orkestrası 'yaza merhaba’ diyecek

Bayraklı Belediyesi TOBAV Mandolin Orkestrası, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel, şef Uğur Sayınbatur yönetiminde ‘Yaza Merhaba’ konserinde İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Konser, 6 Haziran Salı günü (yarın) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da saat 20:00’de başlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Türkiye’de, bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, Yaza Merhaba konseri ile bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. TOBAV iş birliğiyle Mandolin Orkestrası’nı yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Mandolini toplumun her kesimine tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Bu kapsamda sanatçılarımıza ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Herkesi konserimize bekliyoruz” dedi.

Konserin sanat yönetmenliğini orkestra şefi Gürer Aykal üstlenirken genel koordinatörlüğünü TOBAV İzmir Şubesi Temsilcisi Hale Gökalpsezer yapacak. Konzertmeister görevini ise mandolin albüm kayıtlarıyla tüm dünyada mandolin sevenlerin beğenisini kazanan Bülent Yazıcı yürütecek. Emekli müzik öğretmenleri başta olmak üzere gönüllü mandolin sanatçılarının eşlik edeceği konser, ‘Köy Enstitüleri Marşı’ ve ‘Ziraat Marşı’ ile başlayacak. Gece boyunca dünya klasiklerinin sevilen aryaları, film müzikleri, valsler ile Ahmed Adnan Saygun ve öğrencisi Hasan Uçarsu'nun mandolin için çok sesli düzenlemelerinden oluşan 12 esere yer verilecek.

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