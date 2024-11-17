Bayraklı'da çocuklara özel tatil etkinlikleri

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Bayraklı Belediyesi ara tatil boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kültürel gezilerden eğitici atölyelere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu programlar, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Onların her zaman yanında olmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz" diyerek projenin önemini vurguladı.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ekonomik durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yönelik bu etkinlikleri düzenleyerek, tatil dönemini daha anlamlı hale getirmeyi hedefliyor. Etkinlikler kapsamında, çocuklar İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda buz pateni pistinde paten kayarak hem eğlendi hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulundu. Ayrıca, Çiğli Belediyesi Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü'ne yapılan gezi, çocukların uzay teknolojileri ve gezegenler hakkında bilgi edinmelerini sağladı.

Programın diğer bir parçası olan Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Atatürk Müzesi ziyaretleri de çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Nostaljik oyuncakları inceleyen çocuklar, bunların tarihini öğrenme fırsatı bulurken, Atatürk Müzesi'nde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Mücadelesi hakkında bilgi sahibi oldular. Ayrıca, semt merkezlerinde yapılan atölyelerle sorumluluk çantası yaparak sosyal becerilerini geliştirdiler. Bu etkinlikler, çocuklar kadar velilerinin de beğenisini topladı.

Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliklerin çocukların tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağladığını belirterek, "Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için çok değerli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.