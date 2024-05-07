Bayraktar AKINCI’dan deniz hedeflerine tam isabet

Bayraktar AKINCI, milli elektro-optik sistemler ve yerli mini akıllı mühimmatlar kullanarak deniz hedeflerini etkili bir şekilde imha etti.

Testler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden gerçekleştirildi. İlk aşamada 30 bin feet irtifadan sabit hedef MAM-T ile başarılı bir şekilde vurulan deniz hedefi, testin ikinci aşamasında ise milli TİHA MAM-L ile 30 bin feet irtifadan seyreden Albatros İDA'yı (İnsansız Deniz Aracı) etkili bir şekilde imha etti.

Bayraktar AKINCI'nın deniz hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı atış testleri, Mavi Vatan'daki etkisini gözler önüne serdi.

Öte yandan, daha önce 22 Şubat'ta yapılan test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı etkili bir şekilde imha etmişti.

Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki ihracat lideri olan Baykar'ın önemli projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı konumunda bulunuyor ve şu ana kadar 33 ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA için, 9 ülkeyle ise Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat anlaşmaları imzaladı.