Tarihi dokusunu hızla kaybeden İstanbul’da, Bayraktar Holding’in özenli çalışmasıyla hayat bulan İstanbul Bebek'teki İzzetâbâd Kasrı yeniden gündemde. Bir zamanlar harabe haline gelen bu nadide yapı, artık hem geçmişin izlerini hem de bugünün kurumsal vizyonunu bir arada taşıyor. Tarihi yapılar tek tek yok olurken bu örnek çalışma ışık tutumaya devam ediyor.

İzzetâbâd Kasrı’nın kökeni, Osmanlı’nın görkemli dönemlerine uzanıyor. Sultan IV. Murad’ın Yeniçeri Ağası Hasan Halife’ye ihsan ettiği arazide başlayan bu hikâye, zaman içinde çeşitli ellerden geçerek şekillendi.

Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın parselleri arasında yer alan bu bölge, Sadrazam İzzet Mehmed Paşa tarafından padişaha mahsus bir kasırla taçlandırıldı. Sultan III. Selim’in sık sık ziyaret ettiği kasır, mehtap sefalarıyla adeta dönemin Boğaziçi yaşamının simgesi haline geldi.

Ne var ki 1798’de çıkan büyük yangın, hem Arnavutköy semtini hem de İzzetâbâd Kasrı’nı kül etti. Ardından geçen yüzyıllar boyunca mülk el değiştirdi; kimi zaman konak, kimi zaman depo, kimi zaman da film seti olarak kullanıldı.

KÜLLERİNDEN DOĞAN MİRAS

Kasrın kaderi, 1 Ağustos 1989’da Bayraktar ailesinin mülkü satın almasıyla değişti. Yalnızca birkaç temel kalıntısı kalan yapı, 1992’de yeniden inşa edilerek Bayraktar Holding’in merkezine dönüştürüldü. İnşaatı 1999’da tamamlanan İzzetâbâd Kasrı, III. Selim döneminin yok olmuş bir mirasını İstanbul’a yeniden kazandırarak, özel sektörün kültürel sorumluluğuna ilham veren bir örnek oldu.

KAYSERİ’DEN DOĞAN VİZYON

Bayraktar Holding’in temelleri, 1936 doğumlu iş insanı Hüseyin Bayraktar tarafından Kayseri’de atıldı.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Bayraktar, hem sanayide hem de hizmet sektöründe Türkiye’nin öncü projelerine imza attı.Lassa (Brisa) firmasının kurucu ortaklarından olan Bayraktar, Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk alışveriş merkezi Galleria Ataköy’ün yanı sıra Ataköy Marina, Holiday Inn, Carousel ve Outlet Center gibi birçok ilke imza attı.

KÜLTÜREL MİRASIN YENİDEN DİRLİŞİ

Bayraktar Holding, İzzetâbâd Kasrı’nı yalnızca bir merkez binası değil, aynı zamanda kültürel bir değer olarak ele aldı. Bu sayede İstanbul’un tarihî siluetine katkı sunarken, geçmişle bugünü buluşturan örnek bir restorasyon projesine de imza attı.

Bu girişim, iş dünyasında toplumsal sorumluluğun yalnızca ekonomik değil, kültürel bir misyon da taşıması gerektiğini hatırlatıyor.





