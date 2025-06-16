Bayraktar İsrail'e silah satan şirket ile el sıkıştı!

Kaynak: Haber Merkezi
Bayraktar İsrail'e silah satan şirket ile el sıkıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, İsrail'e silah satan Leonardo ile ortaklık kurdu. Baykar ve Leonardo'nun yeni girişimi "LBA Systems" oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal ve katliam politikası hız kesmeden devam ederken Binyamin Netanyahu yönetimi ile ekonomik ilişkiler de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dikkat çeken bir ortaklık kurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris AirShow kapsamında Baykar, İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile "LBA Systems" adı altında yeni bir ortak girişim kurdu.

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Paris'te yapılan imza törenine Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani katıldı.

İSRAİL'E UÇAK SATIYOR

Gazete Pencere'de yer alan bilgiye göre LBA Systems’in İtalyan ortağı Leonardo’nun, İsrail Hava Kuvvetleri’ne çeşitli askeri uçaklar ve elektronik sistemler sattığı biliniyor. Leonardo, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birlikleri nedeniyle zaman zaman uluslararası kamuoyunun ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.

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