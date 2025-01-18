Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla geçti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, üretim prototipi ile gerçekleştirilen testlerde önemli bir aşama kaydetti.

SİSTEM TANIMLAMA TESTİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı uçağı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında, sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.

DAHA GÜÇLÜ VE ÇEVİK BİR BAYRAKTAR KIZILELMA

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme süreci hızla devam ediyor. İlk prototiplerden elde edilen deneyimlerle yapılan iyileştirmeler, üretim prototipinde önemli değişikliklere yol açtı. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra, aviyonik mimaride de geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Bu yeni motor, uçağın ses hızına yaklaşmasını sağlarken, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde daha yüksek hızlarda daha iyi manevra yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca, AESA radar sistemi ile yüksek durumsal farkındalık kazanan Bayraktar KIZILELMA, en zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilecek kapasiteye ulaştı.

REKOR SÜREDE İLK UÇUŞ

Baykar, Bayraktar KIZILELMA projesini yüzde 100 öz sermaye ile başlattı ve 2021 yılında projeye başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne teslim edildi. Hızla yapılan yer testlerinin ardından, 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi kısa bir sürede gökyüzüyle buluştu.

HAVACILIK TARİHİNDE İLKLER

Bayraktar KIZILELMA, 2023'te TEKNOFEST kapsamında dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştirirken, 1 Mayıs 2023’te F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu yaptı. Bu tarihi uçuşlar, geleceğin hava muharebesi konseptlerine ışık tutuyor.

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA, kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle önemli bir stratejik platform haline geliyor. Türkiye’nin inşa ettiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen Bayraktar KIZILELMA, deniz aşırı görevlerde kritik bir rol üstlenecek. Bu yeteneği, Mavi Vatan’ın korunmasında da stratejik bir avantaj sağlayacak.

İHRACATTA BÜYÜK BAŞARI

Baykar, projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürütmekte olup, 2023 yılında 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılı itibarıyla Baykar, gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde etmeyi hedefliyor. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumda bulunan Baykar, 35 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın ihracat anlaşmaları, 34 ülke ve 10 ülke ile yapılmış olup toplamda 35 ülkeye ulaşmıştır.