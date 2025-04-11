Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihine geçti: Otonom kurtarma manevrası başarısı

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, otonom viril kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

Bu başarı, Endonezya basını tarafından "dünyanın en başarılı SİHA'sı" olarak nitelendirildi.

TEKNOLOJİK BAŞARI DÜNYADA YANKI BULDU
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, test uçuşu sırasında kasıtlı olarak viril durumuna sokuldu. Gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom olarak kurtulan SİHA, normal uçuşuna devam etmeyi başardı.

ENDONEZYA BASININDAN TAM NOT
Endonezyalı Indomiliter gazetesi, Bayraktar TB2'nin bu başarısını geniş yer vererek, "TB2, dünyada spin kurtarma manevrasını yapabilen ilk SİHA oldu" ifadelerini kullandı. Haberde, SİHA'nın operasyonel güvenilirliğinin bu manevrayla önemli ölçüde arttığı vurgulandı.

Bayraktar TB2, geçtiğimiz yıl da otonom fıçı tonosu manevrasını gerçekleştirerek bir ilke imza atmıştı. Bu son başarıyla birlikte Türk savunma sanayisinin teknolojik üstünlüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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