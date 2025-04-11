Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihine geçti: Otonom kurtarma manevrası başarısı

Bu başarı, Endonezya basını tarafından "dünyanın en başarılı SİHA'sı" olarak nitelendirildi.

TEKNOLOJİK BAŞARI DÜNYADA YANKI BULDU

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, test uçuşu sırasında kasıtlı olarak viril durumuna sokuldu. Gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom olarak kurtulan SİHA, normal uçuşuna devam etmeyi başardı.

ENDONEZYA BASININDAN TAM NOT

Endonezyalı Indomiliter gazetesi, Bayraktar TB2'nin bu başarısını geniş yer vererek, "TB2, dünyada spin kurtarma manevrasını yapabilen ilk SİHA oldu" ifadelerini kullandı. Haberde, SİHA'nın operasyonel güvenilirliğinin bu manevrayla önemli ölçüde arttığı vurgulandı.

Bayraktar TB2, geçtiğimiz yıl da otonom fıçı tonosu manevrasını gerçekleştirerek bir ilke imza atmıştı. Bu son başarıyla birlikte Türk savunma sanayisinin teknolojik üstünlüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu.