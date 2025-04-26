Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA), TCG Anadolu gemisinden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri"ni başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG Anadolu gemisinde, Bayraktar TB3 SİHA'nın 'Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri' başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, test anına ilişkin görüntüler de yer aldı.