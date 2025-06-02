Bayraktar’dan Aksaray’a tarım çıkarması: Üreticinin yanındayız!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar, Aksaray’daki temasları kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu.

Bayraktar, Aksaray Ziraat Odası’nı ziyaret ederek bölgedeki Oda Başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, bölge tarımının temel sorunları, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar, beklentiler ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Tarımın ülke ekonomisi ve gıda arzı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Bayraktar, “Üreticilerimizin sesi olmaya, sorunlarını duyurmaya ve çözüm yolları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz,” dedi.

DOLU AFETİ SONRASI TARLALARDA İNCELEME

Ziyaret programı kapsamında Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine de giden Bayraktar, burada kısa süre önce meydana gelen dolu afetinden zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Arpa, buğday ve şeker pancarı ekili arazilerde ciddi hasar oluştuğunu belirten Bayraktar, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

TZOB Başkanı Bayraktar, Ziraat Odası Başkanları ve üreticilerle birlikte doludan etkilenen arazilerde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan doğal afet, çiftçilerimizi büyük ölçüde mağdur etti. Tarım sigortası kapsamı, zarar tespiti ve destek ödemeleri konusunda hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Ziraat Odaları olarak çiftçimizin yanındayız, sürecin her aşamasında destek olmaya devam edeceğiz.”