Bayraktar, zirai don nedeniyle zarar uğrayan çiftçilere önemli uyarılarda bulundu. Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığını hatırlatan Bayraktar, bilgi eksikliğiyle 24 Temmuz tarihindeki başvuruları kaçıran üretici için "Başvuramayan çiftçilerimiz mağdur edilmemeli ve onlar da kapsama alınmalıdır." talebinde bulundu.

1 Eylül'de başlayan 2025-2026 ÇKS başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini belirten Bayraktar, yönetmelik değişikliğiyle miras ve intikal sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan arazilerin kayıt altına alınmasının önünün açıldığını, kayıtlılığın arttığını ifade etti.

Kayıtlı üretim bilgilerinin güncellenmesi ile ikinci ve üçüncü ekim dikim bilgilerinin bildirilmesi işlemlerinin, başvuru sahibinin talebi üzerine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu marifetiyle yapılabileceğine dikkati çeken Bayraktar, "Ayrıca beyan edilen üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, üretim yılı boyunca re'sen düzeltmeler yapılabilecek. Yine yapılan değişiklikle, hazine adına tespit ve tescil edilmiş veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinde kira sözleşmesi bulunmaması durumunda taahhütname ile başvurulabilecek." bilgisini verdi.

VERİ GİRİŞLERİ 3 PİLOT İLDE ZİRAAT ODALARINCA YAPILACAK

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB arasında geçen yıl "Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi Devrine İlişkin Protokol" imzalandığını, bu kapsamda 2024 yılında ÇKS veri girişlerinin üç pilot ilde ziraat odalarınca yapıldığını anımsattı.

Bu yıl protokolün kapsadığı il sayısının 21'e çıkarıldığına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki iki yıl içerisinde uygulamanın 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birliğimizin ÇKS veri girişlerini üstlenmesiyle, Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerinde bu görevi yapan teknik personel çiftçimize daha fazla zaman ayırabilecek, daha iyi hizmet sunabilecek. ÇKS başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Yıl sonuna kadar ÇKS işlemlerinin bitmesi için ziraat odalarımız büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor."