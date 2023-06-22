Bayram alışverişinin maliyeti ortaya çıktı. Bayram garibana bayram değil

CHP Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın, “Bayram alışverişi” çalışması, asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda kalan milyonlarca yurttaşın durumunu ortaya koydu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; asgari ücretli çalışanların maaşlarının büyük bölümünün bayram alışverişine gideceğine dikkati çeken Akay, “Asgari ücretli bayramı sevinçle değil, hüzünle karşılayacak” dedi.

Akay’ın çalışmasına göre, beş kişilik bir ailenin bayrama yönelik mutfak alışverişi bin 325 TL tutuyor. Yalnızca 572 gramlık bayram çikolatası için 290 TL ödemek zorunda kalacak ailelerin sepetindeki olmazsa olmaz ürünler, en uygun fiyatlı markette şu fiyattan satılıyor:

•Bayram Şekeri (1 kg): 150 lira

•Kolonya (1 litre): 90 lira

•Fıstıklı Baklava (1 kg): 390 lira

•Su Böreği (1 kg): 215 lira

•Elma (1 kg): 25 lira

•Erik (1 kg): 50 lira

•Armut (1 kg): 30 lira

•Kayısı (1 kg): 25 lira

•Muz (1 kg): 60 lira

KIYAFETE 6 BİN 303 LİRA

Yine kamuoyunda, “Ucuz” olarak bilinen bir giyim firmasından yapılan beş kişilik aile alışverişinin maliyeti ise 6 bin 303 TL tutuyor. Baba için gömlek, ayakkabı ve pantolon, anne için tunik, pantolon ayakkabı ve çocuklar için gömlek, tişört, pantolon ve spor ayakkabıdan oluşan sepet 11 bin 402 TL olarak belirlenen asgari ücretin yarısını götürüyor.

Asgari ücretlinin ne ev kirasını ne de faturalarını ödeyebildiğini belirten CHP’li Akay, “İktidar, asgari ücretin tanımına dahi uymayan bir ücretle yurttaşlarımızı yaşamaya mahkûm etti. Eskiden bayramı dört gözle bekleyen anne ve babaları şu an bayram geliyor diye huzursuzluk ve mutsuzluk kaplıyor. Anne ve babalar bayramı nasıl karşılayacağız diye kara kara düşünüp cefa çekiyor, bu tablonun sorumluları ise saraylarında sefa sürüyor.” dedi.