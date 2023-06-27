Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular

Oğlunu son olarak düğününde gördüğünü aktaran İlhan, "Sonrasında görüntülü konuşuyorduk. 14 Mayıs seçimlerinin olduğu gün görüntülü konuştum. Ortalık çok karışık demişti. 2 gün sonra da bu olay oldu. Onunla konuşamadığım ilk bayram. Benim oğlum daha çok küçüktü. Lanetliyorum. Ben bu acıyı çektim hiç kimse çekmesin bu acıyı." ifadelerini kullandı.