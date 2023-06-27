Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular

Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde hüzün vardı. Kahraman evlatlarına koşan aileler, mezarların başlarında Kur'an-ı Kerim okudular, dualar ettiler.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 1

Şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 2

Şehit yakınları ve gaziler, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 3

Şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 4

Diyarbakır'da 2006 yılında yola döşenen mayının uzaktan patlatılması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale'nin annesi Perihan Kale, oğlunun şehadet haberini aldığından bu yana zamanın geçmediğini söyledi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 5

Oğlunun şehit olduğunu televizyondan öğrendiğini ifade eden Kale, "Haberlerde isminin geçtiği altyazıyı görünce şoke olduk. Konduramadım. Şehit olduğunda 34 günlük bebeği vardı. Geçici görevle gitmişti, birliğine dönecekti, kısmet olmadı. Doğumuna gelmişti ama oğlunu sadece 7 gün görebildi." diye konuştu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 6

Aynı mezarlıkta ailesinden bir şehidin daha olduğunu belirten Kale, "Amcamın kızının oğlu da şehit oldu, burada yatıyor. Aynı kaderi yaşadık. Çocuklarımız birbirini çok seviyorlardı, burada da buluştular. Bayramda onların gelmesini beklerken şimdi biz onlara gidiyoruz." dedi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 7

"OĞLUMUN ŞEHİT OLACAĞINI TAHMİN ETTİM"

Kocaeli'nde 2014'de yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu'nun babası Nihat Karakaşoğlu, evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 8

Oğlunun şehit olacağını tahmin ettiğini belirten Karakaşoğlu, "Görevlere ve tatbikatlara giderken hep haber verirdi. En son görevinde 'Baba saat 14.00 gibi Konya'da olacağım, ben ararım.' dedi. Bekledim, aramadı, içime ateş düştü. Televizyonu açtığımda haberlerde helikopterle bağlantı kesildiği yazdığını görünce anladım, evdekilere hiç belli etmedim. Rabbim verdi, rabbim aldı." diye konuştu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 9

Kendileri için bayram kavramının kalmadığını dile getiren Karakaşoğlu, "Oğlum olmadan 18 bayram geçti. Hiçbir şey 9 sene önceki bayramların yerini tutmuyor. Her bayram gözüm sanki gelecekmiş gibi kapıda." dedi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 10

Şehitlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından anma programı düzenledi. Vakın Genel Başkanı Lokman Aylar ve üyeler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabirlere karanfil bıraktı.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 11

İSTANBUL

Kurban Bayramı arifesinde, şehit yakınları ve vatandaşlar, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 12

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen vatandaşlar, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler de yanlarında getirdikleri Türk bayrağı ve karanfilleri mezarlara koyarken, bazıları da kabirlerdeki çiçekleri suladı, mezar taşlarını temizledi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 13

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 16 Mayıs'ta şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın acılı yakınları da şehitliğe geldi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 14

İlhan'ın mezarını temizleyen yakınları burada dua etti.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 15

"14 MAYIS SEÇİMLERİNİN OLDUĞU GÜN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUM"

Oğlunun şehit edilmesinden sonra ilk bayramları olduğunu belirten anne Gülveşin İlhan, "Vurana lanet olsun. İnsan olsalar bunu yapmazlardı. Oğlum daha çok küçüktü, Allah'tan şehittir, yoksa daha toprağı hak etmemişti." dedi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 16

Konuşurken zaman zaman duygulanarak gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken anne İlhan, 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan oğlunun şehit olduğunda henüz 11 aylık evli olduğunu söyledi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 17

Oğlunu son olarak düğününde gördüğünü aktaran İlhan, "Sonrasında görüntülü konuşuyorduk. 14 Mayıs seçimlerinin olduğu gün görüntülü konuştum. Ortalık çok karışık demişti. 2 gün sonra da bu olay oldu. Onunla konuşamadığım ilk bayram. Benim oğlum daha çok küçüktü. Lanetliyorum. Ben bu acıyı çektim hiç kimse çekmesin bu acıyı." ifadelerini kullandı.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 18

"BURUK BİR BAYRAM"

İlhan'ın ağabeyi Emrah İlhan da kardeşinin 40 gün önce şehit olduğunu anımsatarak "Bizim ilk bayramımız. Buruk bir bayram. Sözün bittiği noktadayız. Vatan sağ olsun." dedi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 19

Kardeşinin Şırnak'ta yaklaşık 2 yıldır görev yaptığını, bu nedenle kendisiyle sık sık telefonla görüntülü konuştuklarını aktaran Emrah İlhan, "Şehit olduğu günden bir iki hafta sonra evlilikte bir yılı dolacaktı. Kendisiyle 10 ay önce izin zamanı yüz yüze görüşmüştük." diye konuştu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 20

Diyarbakır'da 1995 yılında şehit olan Alaattin Buluç'un annesi Naide Buluç da oğlunun kabrini ziyaret etti. Buluç, "27 yıldır her bayram geliyorum. Tek oğlumdu. Bayramımız burada. Teselli olup gidiyorum." dedi.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 21

Bazı vatandaşların şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu şehitlikte, kabir ziyaretleri devam ediyor.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 22

DOĞU ANADOLU'DA KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 23

Erzurum'da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakutiye ilçesinde bulunan Karskapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 24

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 25

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında ağıtlar yakan şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 26

Ardahan'da da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitliğe gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 27

ERZİNCAN

Erzincan'daki Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nda arife günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 28

İl içinden ve farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine giderek dua etti.

Terzibaba Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları ve yakınları için dua etti, gözyaşı döktü.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 29

Erzincan Belediyesi ile özel şirketlerin otobüs, midibüsleri ve kendi araçlarıyla türbe ve mezarlığa gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 30

KARS

Kars'ta da arife günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Burada mezarlıkları sulayan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Bayramı buruk geçirmenin hüznünü yaşayan bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

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Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular 31

ADANA

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehit annesi Sevim Buğur, oğlu Enver Buğur'un 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu söyledi.

Sık sık oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan acılı anne, bayramların buruk geçtiğini belirtti.

Anne Buğur, diğer oğlunun çocuğuna şehit Enver Buğur'un ismini koyduğunu vurgulayarak, "O olunca kendimize geldik. Oğlumun ismini taşıyor. Ona senin ismin ne diye soruyorum. 'Babaanne benim ismim amcamın ismi. Ben Enver Buğur'um, hep sen soruyorsun.' diyor." ifadesini kullandı.

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