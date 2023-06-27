Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular

ADANA
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Şehit annesi Sevim Buğur, oğlu Enver Buğur'un 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu söyledi.
Sık sık oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan acılı anne, bayramların buruk geçtiğini belirtti.
Anne Buğur, diğer oğlunun çocuğuna şehit Enver Buğur'un ismini koyduğunu vurgulayarak, "O olunca kendimize geldik. Oğlumun ismini taşıyor. Ona senin ismin ne diye soruyorum. 'Babaanne benim ismim amcamın ismi. Ben Enver Buğur'um, hep sen soruyorsun.' diyor." ifadesini kullandı.