Bayram çikolatalarına dikkat! Uzmanlardan uyarılar

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi çikolata ikramları, tatlı bir gelenek olsa da sağlık açısından ciddi riskler barındırdı.

Ramazan sonrası hassaslaşan metabolizma, her kapıda sunulan çikolatalarla baş etmekte zorlanabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kontrolsüz çikolata tüketiminin kan şekerinden sindirim sistemine kadar pek çok sorunu tetikleyebileceğini ortaya koydu.

BİLİM ÇİKOLATAYI MERCEK ALTINA ALDI

Çikolata, şeker ve yağ içeriğiyle bayram sofralarının gözdesi, ancak bu lezzetli atıştırmalık masum değil.

2021’de The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, yüksek şekerli gıdaların aşırı tüketiminin insülin direncini artırdığını ve kısa vadede bile kan şekeri dalgalanmalarına yol açtığını gösterdi.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Frank Hu, “Bayram gibi özel günlerde çikolata tüketimi bir anda günlük şeker sınırını aşabilir. Bu, özellikle oruç sonrası vücut için ani bir yük oluşturuyor” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Susan Jebb ise sindirim açısından uyardı:

“Çikolatanın içerdiği doymuş yağlar ve şeker, bağırsaklarda inflamasyonu tetikleyebilir. Bayram ziyaretlerinde art arda tüketim, şişkinlik ve hazımsızlığı kaçınılmaz kılıyor.”

2023’te BMJ Nutrition dergisinde yer alan bir inceleme, işlenmiş çikolataların uzun vadede kalp hastalığı riskini artırabileceğini de ortaya koydu.

ÇİKOLATANIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Bir avuç çikolata (yaklaşık 50 gram), 250-300 kalori ve 20 gram şeker içerebilir. Bayram boyunca her ziyarette bir parça bile olsa, bu rakamlar hızla birikiyor.

Dr. Hu, “Küçük bir çikolata masum görünebilir, ama gün sonunda şeker ve yağ bombardımanına dönüşebilir” dedi. Özellikle bitter olmayan, sütlü veya dolgulu çikolatalar, yüksek glisemik indeksleriyle kan şekerini hızla yükseltiyor ve yorgunluk hissi oluşturdu.

UZMANLARDAN ÇİKOLATA STRATEJİSİ

Bayramda çikolata ikramlarını tamamen reddetmek zor, ancak uzmanlar ölçülü bir yaklaşım önerdi:

Seçici Olun: Her ikramı kabul etmek yerine, sadece bir veya iki yerde tadımlık alın.

Bitter Tercih Edin: %70 ve üzeri kakao içeren çikolatalar, daha az şeker ve daha çok antioksidan sunuyor.

Yanında Su İçin: Çikolatadan sonra bol su tüketerek şekerin etkisini hafifletin.

Zamanlama Önemli: Sabah saatlerinde metabolizma daha aktifken çikolata yemeyi tercih edin.

Alternatif Sunun: Misafirlerinize çikolata yerine kuru meyve veya fındık ikram ederek sağlıklı bir seçenek oluşturun.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. David Jenkins, “Bayramda çikolata kültürel bir ritüel, ancak bu alışkanlığı sağlığa uygun hale getirmek bizim elimizde. Az ve öz tüketim, keyfi de korur” dedi.

BAYRAMI HAFİF YAŞAYIN

Bayramda her çikolata ikramına evet demek, hem beden hem de ruh sağlığınızı riske atabilir.

Bilimsel veriler ve uzmanlar, ölçülü tüketimin ve bilinçli seçimlerin bayram sevincini gölgelemeden yaşanabileceğini gösterdi.