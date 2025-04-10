Bayram dönüşü hastalıklar arttı: Uzmanlardan mevsim geçişi uyarısı

Mevsimsel salgın sebebiyle yoğun günler geçiren Tıp Merkezi'nde hasta nakil, sağlık raporu gibi işlemler de yürütülüyor. Uzmanlar mevsim geçişinde oluşan bulaş riskiyle ilgili vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliyle vatandaşlara şifa dağıtıyor. Tıp Merkezi'nde faaliyet gösteren göğüs hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, diş, dahiliye, ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, psikolog, diyetisyen ve genel cerrahi alanında ortalama günlük ortalama 500 hastaya hizmet veriliyor. Ancak bu rakam, bayram tatilinde vatandaşlar arasındaki yoğun temasla artan hastalıklar nedeniyle tatil boyunca günlük bin hastaya kadar yükseldi.

Tatilin mevsimsel geçiş sürecine denk gelmesi, bakteriyel ve viral enfeksiyon bulaşının artması nedeniyle gelen kişi sayısının arttığı Tıp Merkezi, tatil ardından ilk mesai gününü yoğun geçirdi. Kadrosunda 12 doktor 2 psikolog ve 1 diyetisyenin bulunduğu merkez görüntüleme, tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Şehir içi ve şehir dışı olmak üzere hasta nakil hizmeti ve bebek bakım sağlık evi hizmetlerini de yürüten merkez, bayramda 118 anne ile bebeğine hizmet sundu. Tıp Merkezi'ndeki uzmanlar, özellikle bahar sonu ve yaz sezonuna geçiş sürecinde artan viral salgınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

"MEVCUT HASTANELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, "Bayram dönüşü ve mevsimsel gribal hastalıklar sebebi ile 9 günlük tatil dönüşünün ilk günü hasta sayımız 1000'e ulaştı. Hamdolsun başvuru yapan hastalarımızın tedavilerini gerçekleştirdik. Tıp Merkezi'miz hekim kadrosu, alanında uzman sağlık çalışanlarıyla mevcut hastanelerin yükünü hafifletiyor, hemşerilerimizin dertlerine derman oluyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.