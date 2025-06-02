Bayram erken geldi, İstanbul bomboş kaldı

İstanbul, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde sakin bir haftaya adım attı. Tatil planlarını öne çeken vatandaşların kentten ayrılması, hem toplu ulaşım sistemlerinde hem de trafikte belirgin bir rahatlama sağladı.

Haftanın ilk iş gününde metro, metrobüs ve otobüs seferleri kesintisiz devam ederken, istasyonlarda alışılageldik sabah yoğunluğu yerine daha boş alanlar dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyesine kadar düştü.

Trafik saat 14.20 itibariyle ise yüzde 47 seviyesine kadar geriledi.

Tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıkan İstanbulluların erken hareketliliği, şehirdeki günlük yaşamı geçici olarak gözle görülür şekilde rahatlattı.