Bayram erken geldi, İstanbul bomboş kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayram erken geldi, İstanbul bomboş kaldı

Kurban Bayramı tatilini erkene çeken İstanbulluların şehirden ayrılmasıyla, kentte trafik yoğunluğu yüzde 51’e kadar geriledi ve toplu ulaşımda dikkat çekici bir sakinlik yaşandı.

İstanbul, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde sakin bir haftaya adım attı. Tatil planlarını öne çeken vatandaşların kentten ayrılması, hem toplu ulaşım sistemlerinde hem de trafikte belirgin bir rahatlama sağladı.

Haftanın ilk iş gününde metro, metrobüs ve otobüs seferleri kesintisiz devam ederken, istasyonlarda alışılageldik sabah yoğunluğu yerine daha boş alanlar dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyesine kadar düştü.

Trafik saat 14.20 itibariyle ise yüzde 47 seviyesine kadar geriledi.

Tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıkan İstanbulluların erken hareketliliği, şehirdeki günlük yaşamı geçici olarak gözle görülür şekilde rahatlattı.

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