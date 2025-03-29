Bayram göçü devam ediyor! Trafik durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu.

Dün geceden bu yana, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Bolu geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili yoğunluğunun dün başladığı Anadolu Otoyolu’nda bu sabah da hareketlilik devam etti.

Yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Jandarma ekipleri de otoyol güzergahı üzerinde denetimlerini artırdı.

Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde dün gece saatlerinde yoğunluk arttı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalıştı.

Bayramda herkes turizm cennetine akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...