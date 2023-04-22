Bayram günü evsiz kaldılar

Yangın, gece sıralarında İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından yangın çıktı, o sırada evde buluna 3 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Geceyi aydınlatan alevler ekiplerin yoğun çalışması neticesinde söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.