Bayram günü yürekler yandı! 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Kaynak: İHA

Batman’da 1 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Batman’da 1 yaşındaki bir çocuk, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Y.E.G. isimli çocuk, evin balkonunda bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekibi, minik Y.E.G.’ye ilk müdahaleyi yaptı ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Y.E.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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