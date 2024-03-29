Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı