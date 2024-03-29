Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek

Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek
Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çöl sıcaklıkları denilen 30 derece ve üstü tüm yurtta etkisini gösterecek.
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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 1

İklim değişikliği, genel olarak sıcaklık artışına neden oldu. Kış ayları etkisini çok soğuk olarak gösterirken, yaz ayları da kasıp kavuruyor.

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 2

Meteoroloji kaynakları şu anda Türkiyede hava sıcaklıklarının normalden 8 derece yüksek olduğunu açıkladı.

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 3

Nisan ayına Haziran sıcağıyla girileceğini belirten meteoroloji, sıcak havanın Cezayir üzerinden geldiğini ifade etti.

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 4

Bayram için plan yapanlar günler öncesinden uyarıldı ve o günlerde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı kaydedildi.

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 5

Çöl tozları ve tozaşımını da yaşayan yaşayan Türkiye'nin önümüzdeki günlerde de çöl sıcaklarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 6

BÖLGELERE GÖRE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli olacak.

EDİRNE 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 24°C

Parçalı bulutlu

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 7

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli olacak. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 26°C

Parçalı bulutlu

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 8

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Bölgenin batısında toz taşınımı olacak.

ADANA 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN 27°C

Parçalı bulutlu

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

ANKARA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli olacak.

BOLU 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C

Parçalı bulutlu

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edildi. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

ERZURUM 14°C

Parçalı bulutlu

KARS 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 17°C

Parçalı bulutlu

VAN 10°C

Parçalı bulutlu

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi.

DİYARBAKIR 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 19°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 22°C

Parçalı bulutlu

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Bayram için plan yapanlar dikkat! Çöl sıcakları geliyor. Sıcaklık 30 dereceyi geçecek 14
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