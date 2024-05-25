Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı

Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verilecek.
Milyonlarca emekli dört gözle beklenen ikramiyeyi ve maaşları beklerken tarih de netleşti.
Haziran ayında emeklilere yapılacak maaş ödemesi erken tarihe alınarak bayram ikramiyesi ile birlikte verilecek.
Emeklilerin ikramiye ve maaşlarının 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Aksaklık yaşanmaması nedeniyle ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere göre verilecek.
İlk ödemeler Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.
Daha sonra ise Ardından Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.
Ayrıca emeklilerin ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapılarak ikramiye 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.
EYT başvurusu yapanların en geç 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Aksi takdirde o kişiler emekli ikramiyesi alamayacaklar.
EMEKLİLER AY SONUNU GETİREMİYOR
Öte yandan emekliler ya sonunu getirmekte zorlanıyor. Emekli maaşlarına zam yapılsa da yetersiz kalıyor.
A'dan Z'ye her şeye zam yağması emekli maaşlarını mum gibi eritti.
Şimdi milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda.