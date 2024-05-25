Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kurban bayramı öncesi ikramiyeler ve maaşlar birlikte hesaplara yatırılacak. İşte dört gözle beklenen o tarih…

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 1

Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verilecek.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 2

Milyonlarca emekli dört gözle beklenen ikramiyeyi ve maaşları beklerken tarih de netleşti.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 3

Haziran ayında emeklilere yapılacak maaş ödemesi erken tarihe alınarak bayram ikramiyesi ile birlikte verilecek.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 4

Emeklilerin ikramiye ve maaşlarının 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 5

Aksaklık yaşanmaması nedeniyle ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere göre verilecek.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 6

İlk ödemeler Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 7

Daha sonra ise Ardından Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 8

Ayrıca emeklilerin ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapılarak ikramiye 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 9

EYT başvurusu yapanların en geç 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 10

Aksi takdirde o kişiler emekli ikramiyesi alamayacaklar.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 11

EMEKLİLER AY SONUNU GETİREMİYOR

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 12

Öte yandan emekliler ya sonunu getirmekte zorlanıyor. Emekli maaşlarına zam yapılsa da yetersiz kalıyor.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 13

A'dan Z'ye her şeye zam yağması emekli maaşlarını mum gibi eritti.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 14

Şimdi milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda.

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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 15
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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 16
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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 17
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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 18
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Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı 19
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