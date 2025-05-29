Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Milyonlarca emekli, hem bayram hazırlıklarını yapmak hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu. İkramiyelerin, tıpkı önceki bayramda olduğu gibi bayramdan önceki haftada yatırılacağı düşünülüyordu. Ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu.

Bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konu bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğiydi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarih belli oldu.

Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı, gelen bilgilere göre bayram ikramiyeleri; önümüzdeki hafta pazartesi günüyle arefe günü tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.