Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Nisan ayında yüzde 82 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için yeni bir artış da masada bulunuyor. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.