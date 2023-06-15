Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Masada 2 zam tutarından biri hesaplara yatacak. Öte yandan ödeme takviminin tarihleri netleşti.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 1

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını ağartmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 2

Asgari ücret komisyonunun çalışmalarına başladığını, görüşmelerin yapıcı bir zeminde ilerlediğini bildiren Erdoğan, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 3

Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun, Meclis'in takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır" açıklamasında bulundu.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4

Ağustos ayına kadar kabine toplantılarının ana gündemi ekonomi politikaları ve maaş düzenlemeleri olacak. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da masada olacak. Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 5

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 6

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 7

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 8

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 9

BAĞ-KUR

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 10

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 11

Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 12

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 13

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 14

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

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Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 15

Nisan ayında yüzde 82 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için yeni bir artış da masada bulunuyor. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

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