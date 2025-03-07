Bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu! Ankara kulisleri çalkalanıyor

Emekliler, büyük bir merakla bayram ikramiyesine yapılacak zammı bekliyor.

Emekli maaşına yapılan zamdan memnun olmayan emekliler gözünü bayramda verilecek ikramiyeye dikti. Geçen sene 3 bin TL olan ikramiyeye yapılacak zam merak edilirken, AKP kaynaklarından gelen bilgi ise bu rakamın 4 bin TL seviyesine çıkacağı.

TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman, canlı yayında AKP kaynaklarından aldığı bilgiyi aktardı. Kahriman, "Emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek o haberdeydi. Bugün de biz bazı AK Parti kurmaylarıyla yaptığımız görüşmelerde o müjdeli haberi aldık. Emekliye bayram ikramiyesine yapılacak zam pazartesi netleşecek” ifadelerini kullandı.

"4 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR"

Kahriman açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Bayram ikramiyesi 3 bin TL'ydi. Her iki bayramda da 3'er bin TL ödeniyordu. Yapılacak zammın 1'er TL olması bekleniyor. Bu durumda bayram ikramiyelerinin 4 bin TL olması bekleniyor. Tabi etki analizlerine bakılacak. Dün Külliye'de bir toplantı gerçekleşti. Konu emekliye bayram ikramiyesi zammıydı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma talimatını verdi. AK Parti kaynakları bugün, yarın tekrar toplantı yapılacağını ifade ettiler. Ve yapılacak zammın pazartesi günü netleşmesini beklediklerini ifade ettiler. Her iki bayramda da 100 milyar TL civarında emekliye bayram ikramiyesi verilmişti, bütçeye yansıyan rakam buydu.

KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

16 milyon emekli var ve 1.000 TL zam yapıldığında ek maliyet 32 milyar TL olması bekleniyor. Bu da bütçeye 32 milyar TL'lik bir yük demek. Bunun etki analizi yapılacak ve bütçenin böyle bir yükü kaldırıp kaldırmayacağı hesap edilecek. Sonrasında da rakam netleşecek. AK Parti kaynaklarının 1.000 TL'lik zamma sıcak baktıklarını ifade ettiler. Meclis Başkanlığı'na da pazartesi günü bir kanun teklifi sunulacak. O zam teklifine de bu zam düzenlemesi de eklenecek."