Bayram kahvaltısında büyük risk! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, Ramazan sonrası ilk kahvaltının hafif ve dengeli olmasının hem sindirim sistemini hem de genel sağlığı koruduğunu gösterdi.

Bayram coşkusu gölgede kalmasın diye kahvaltıda nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar…

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Ramazan boyunca uzun süreli açlık, metabolizma hızını yavaşlatıyor ve sindirim sistemi daha hassas bir hale geldi.

2021’de Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, oruç sonrası ani ve ağır gıda tüketiminin kan şekerinde hızlı yükselişlere, mide spazmlarına ve hatta reflü gibi sorunlara yol açabileceğini ortaya koydu.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, “Bayram sabahı zengin bir kahvaltı cazip görünebilir, ancak bu, vücudun adaptasyon sürecini zorlaştırır. Özellikle yağlı ve şekerli gıdalar riski artırır” dedi.

İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Gareth Sanger ise, “Ramazan sonrası sindirim sistemi, birdenbire yoğun kaloriyle başa çıkmakta zorlanabilir. Bu, şişkinlik, hazımsızlık ve yorgunluk gibi şikayetlere neden olabilir” açıklamasıyla dikkat çekti.

2023’te Nutritional Neuroscience dergisinde yer alan bir inceleme, dengesiz bir kahvaltının beyin fonksiyonlarını bile olumsuz etkileyebileceğini, odaklanma sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

BAYRAM KAHVALTISINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, bayram sabahı kahvaltısında şu önerilerde bulundu:

Hafif Seçenekler: Peynir, zeytin, haşlanmış yumurta ve tam tahıllı ekmek gibi sindirimi kolay gıdalarla başlayın.

Şekerden Uzak Durun: Reçel, bal veya çikolata kreması gibi tatlıları sınırlı tutun; bunun yerine meyve tercih edin.

Yağ Kontrolü: Sucuk, pastırma veya kızartma gibi ağır yiyeceklerden kaçının.

Bol Sıvı: Çay ve kahve yerine su veya bitki çayı içerek hidrasyonu destekleyin.

Porsiyon Ölçüsü: Küçük porsiyonlarla mideyi yavaşça alıştırın.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Ahmed El-Sohemy, “Bayram kahvaltısı, oruç sonrası ilk büyük sınav. Vücudunuzu şok etmek yerine, ona nazik bir geçiş sunmalısınız” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: DENGESİZ KAHVALTI RİSKLERİ

Dr. Young, “Ramazan’da alışılan hafiflikten sonra birdenbire yağlı börekler, tatlılar ve kahvaltılıklarla dolu bir sofra, pankreası ve karaciğeri zorlayabilir. Bu, uzun vadede metabolik sorunlara bile yol açabilir” uyarısında bulundu.

Prof. Sanger ise kültürel alışkanlıklara dikkat çekiyor:

“Bayramda zengin kahvaltı bir gelenek, ancak bunu sağlığa uygun hale getirmek mümkün. Az ama öz bir sofra, hem keyfi hem sağlığı korur.”

BAYRAM SABAHI HAFİF BAŞLASIN

Ramazan Bayramı’nın ilk kahvaltısı, sevdiklerle geçirilen güzel anların başlangıcı olmalı, sağlık sorunlarının değil.

Bilimsel bulgular ve uzmanlar, oruç sonrası hassaslaşan vücudun dengeli bir kahvaltıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sucuklu yumurtalar ve tatlı tepsileri yerine hafif, besleyici ve ölçülü bir sofra hazırlayarak bayramı hem sağlıklı hem de keyifli geçirebilirsiniz.