Bayram namazı saat kaçta: Diyanet il il kurban bayramı namaz vakitlerini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller ve bazı yurt dışı merkezleri için Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı. Vatandaşlar, bayram namazının ardından sevdikleriyle bayramlaşacak.

Kurban Bayramı coşkusu yarın başlıyor. Bayramın ilk sabahında kılınacak olan Kurban Bayramı namazı için geri sayım sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merakla beklenen namaz saatleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde aynı anda eda edilecek namazın vakitleri, illere göre farklılık gösteriyor.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Kurban Bayramı namazı yarın şu saatlerde kılınacak:

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.39

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.15

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Ankara: 05.55

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.13

Artvin: 05.16

Aydın: 06.20

Balıkesir: 06.16

Bartın: 05.53

Batman: 05.27

Bayburt: 05.25

Bilecik: 06.06

Bingöl: 05.27

Bitlis: 05.22

Bolu: 05.58

Burdur: 06.11

Bursa: 06.10

Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.45

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

Edirne: 06.16

Elazığ: 05.33

Erzincan: 05.29

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.05

Gaziantep: 05.44

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.27

Hakkari: 05.17

Hatay: 05.51

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

İstanbul: 06.08

İzmir: 06.22

Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.53

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.48

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.46

Kırıkkale: 05.53

Kırklareli: 06.13

Kırşehir: 05.52

Kocaeli: 06.05

Konya: 06.01

Kütahya: 06.08

Malatya: 05.37

Manisa: 06.20

Mardin: 05.30

Mersin: 05.55

Muğla: 06.20

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.51

Niğde: 05.52

Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.22

Sakarya: 06.03

Samsun: 05.38

Siirt: 05.24

Sinop: 05.40

Sivas: 05.39

Şanlıurfa: 05.38

Şırnak: 05.22

Tekirdağ: 06.14

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.25

Tunceli: 05.30

Uşak: 06.12

Van: 05.16

Yalova: 06.08

Yozgat: 05.47

Zonguldak: 05.55

YURT DIŞINDAKİ BAZI MERKEZLERDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağladığı bilgilere göre, Kurban Bayramı namazı ayrıca KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yerel saatle 06.04'te kılınacak. Diğer bazı dünya başkentlerindeki namaz vakitleri ise şu şekilde: