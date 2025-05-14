Bayram öncesi Alanya’da otobüs durakları pırıl pırıl!

Kaynak: İHA
Bayram öncesi Alanya’da otobüs durakları pırıl pırıl!

Alanya’da otobüs duraklarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “planlı, kurallı ve kimlikli kent” vizyonu kapsamında ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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Turizm sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla, ilçe genelindeki otobüs durakları yenileniyor.

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Alanya Ulaşım Birimi’ne bağlı durak ekibi, merkezdeki bulvar ve caddelerde bulunan cam durakların temizliğini yapıyor.

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Ekipler, merkez dışındaki kırsal tipi duraklarda da bakım, onarım, boyama ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

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Atatürk Bulvarı, Keykubat Bulvarı ve 25 metrelik yol üzerindeki duraklarda bayram temizliği ve turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı; kırsal duraklarda ise çalışmalar sürüyor.

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