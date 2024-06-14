Bayram öncesi bıçakçılar yoğun

Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Kurban Bayramı öncesinde, bıçak keskinleştirmede yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama sayılı günler kala bıçak bileme ustaları, vatandaşların isteklerini yetiştirmek amacıyla yoğun yoğun çalışmalara başladı.

Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için dükkanların yolunu tuttu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bıçakçılık yapan Adem Dilekoğlu, iş yoğunluğunun bayramın yaklaşması ile arttığını söyleyerek, talepleri karşılamak amacıyla yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.