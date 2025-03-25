Bayram öncesi hareketlilik başladı!

Kaynak: İHA
Bayram öncesi hareketlilik başladı!

Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Vatandaşlar, bayram alışverişini son güne bırakmamak için çarşı ve pazarlara akın etti.

Özellikle giysi satan mağazalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile cadde ve sokaklarda yoğun kalabalık oluşturdu.

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Esnaf, bu yıl bayram öncesi hareketliliğin önceki yıllara göre daha erken başladığını belirterek, bayrama yakın günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

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Bayramın ilk gününün pazar gününe denk gelmesinin de hareketliliği öne çektiği değerlendiriliyor.

Bayram öncesi hareketlilik başladı!

Bayram öncesi hareketlilik başladı!

Bayram öncesi hareketlilik başladı!

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