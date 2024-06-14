Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u terk etmeye başladı. Bayramın başlamasına iki gün kala tatilciler, geç saatlerde bile trafik yoğunluğunu sürdürüyor.

Kurban Bayramı yoğunluk yaşanıyor. Karnelerin de alınmasıyla birlikte tatile çıkan vatandaşlar, otogarda, havalimanlarında ve özel araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala karnelerin de alınmasının ardından otoyollarda yoğunluk arttı. Otogarda günlerdir süren yoğunluğun akşam saatlerine daha da arttığı görüldü.

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GECE SAATLERİNE RAĞMEN YOĞUNLUK SÜRÜYOR!

Kurban Bayramı öncesinde, tatil planları ve karne heyecanı bir araya gelince, şehirlerarası ulaşım noktalarında yoğunluklar gözlemlendi. Vatandaşların, okulların kapanması ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte otogarlar, havalimanları ve otoyollar mevcut kapasitelerinin üzerinde bir hareketlilik yaşadı. Özellikle otogarlarda, bayram tatili için yola çıkanlarla, öğrencilerin karne alıp aileleriyle buluşmak üzere seyahat etmeleri sonucunda oluşan kalabalık, akşam saatlerinde daha da artış gösterdi.

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15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ŞÜPHELİ ARAÇ NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli bir araç nedeniyle trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, köprüde meydana gelen olayın bireysel olduğunun değerlendirildiği, emniyetin köprü trafiğini durdurduğu ifade edildi.

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BAYRAM TATİLİNE ÇIKAN VATANDAŞLAR KÖPRÜDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

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