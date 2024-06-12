Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar doğrultusunda Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, Sırrın Mahallesi'nde yer alan bir depoda denetim yaptı.
Yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve takip edilemeyen poşetler içinde toplamda 10 ton civarında tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirildi.
Zabıta ekipleri, denetim sonucunda depoyu mühürledi ve bulunan tavuklar imha işlemi için alıkonuldu.
Depo sahibi hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.