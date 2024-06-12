Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi

Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Düzenleme: Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Haliliye bölgesinde bir depoda yapılan baskında, izlenebilirliği olmayan ve etiketsiz poşetler içerisinde yaklaşık 10 ton şoklanmış tavuk ele geçirildi.

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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 1

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar doğrultusunda Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, Sırrın Mahallesi'nde yer alan bir depoda denetim yaptı.

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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 2

Yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve takip edilemeyen poşetler içinde toplamda 10 ton civarında tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirildi.

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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 3

Zabıta ekipleri, denetim sonucunda depoyu mühürledi ve bulunan tavuklar imha işlemi için alıkonuldu.

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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 4

Depo sahibi hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.

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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 5
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 6
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 7
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 8
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 9
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 10
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 11
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 12
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 13
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 14
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 15
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 16
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 17
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 18
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 19
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 20
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 21
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Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi 22
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