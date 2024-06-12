Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar doğrultusunda Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, Sırrın Mahallesi'nde yer alan bir depoda denetim yaptı.