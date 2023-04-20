Bayram sabahı nasıl beslenmeliyiz

Uzman Diyetisyen İrem Akpolat bayram sabahı nasıl besinler tüketilmesi gerektiğini açıkladı ve uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Bayram sabahı nasıl beslenmeliyiz

Ramazan ayında aç ve susuzluğa alışan midenin daha da küçüldüğünü ve bu sebepten ötürü mideye Ramazan sonrası fazla yüklenilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman diyetisyen Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, bayram sabahı aşırı yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Akpolat, Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmenin püf noktalarını açıkladı.

Ramazan sonrası kan şekeri düzeninin bozulmaması için güne hafif bir kahvaltı ile başlanılması gerektiğine belirten Akpolat, “Bir aylık Ramazan sürecinin sonuna gelmekteyiz. Sonrasında Ramazan Bayramına girmekteyiz. Bu bayram aslında eski düzenimize geçmemizde adaptasyon sürecinin başlangıcı olmaktadır. Bayram sürecinde özellikle kahvaltıların atlatılmamasını öneriyorum. Güne güzel bir kahvaltı ile başlarsak eğer, gün içerisindeki kan şekeri düzenimiz bozulmaz ve aynı zamanda iştah kontrolümüzü sağlamış oluruz” diye konuştu.

Bayram sabahının mide hazımsızlığı açısından önemli bir sabah olduğunun altını çizen Akpolat, şöyle konuştu:

“Geleneksel yemeklerimiz bayramların vazgeçilmezi. Bir yandan da o gelenekleri devam ettirmemiz lazım. Ancak sağlık daha ön planda olmalı. Tüketeceğimiz besinlerin kaliteli olması önem verilmelidir. Mesela tüketeceğimiz besinlerin kaliteli olmasına önem vermeliyiz. Protein kaynaklı ana yemeklerde herhangi bir problem yaşamayız. Ramazan ayı sonrasında şeker gibi ürünlerdense protein kaynaklı yemeklerin tüketilmesi her zaman daha anlamlıdır"

Bayram sabahı, mide hazımsızlığı açısından önemli bir sabah olduğuna dikkat çeken Akpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü halihazırda Ramazan ayı sonrası midemiz daha küçük. Mideye aşırı yüklenmek sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. O yüzden önceliğimiz minimal porsiyonlarda güne başlamak olmalıdır. Tersini yaparsak eğer, günlük iştah düzenimizi bozmuş olacağımız için kişilerde aşırı tüketim sonucu kilo artışı gözlemlenebilir. Kahvaltıda ağır yemekler yerine daha hafif ürünler tüketilmelidir. Özellikle Ramazan sonra küçük midemiz için daha alternatif olur. Aynı zamanda da sindirim sistemini bozmamış oluruz. Klasik bir kahvaltıdan kastım, protein değeri yüksek olan yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ve çavdar ekmeği gayet uygun bir tercih olur”

İHA

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