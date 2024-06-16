Bayram sabahı silah sesleri yükseldi

Zonguldak'ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu sene de devam etti. Şehir merkezinde bayram namazının hemen ardından silah sesleri yükseldi.

Polis ekipleri gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Vatandaşlar, geçmişten günümüze süren bayram geleneğini yerine getirdi.

Bir gelenek olsa da aslında bunun ne kadar tehlikeli bir adet olduğu bilinmeli şehrin merkezinde onca insanın canının hiçe sayılarak mermilerin yağdığı bayram sabahında vatandaşlar tarafında tedirginlik yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.