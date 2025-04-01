Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nda Masal Park içerisindeki amfi tiyatroda "Bam Bam Tam Danslı Oyunlu Çocuk Konseri" düzenlendi. Çocuklar bu etkinlikte doyasıya eğlendi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Masal Park içerisindeki amfi tiyatroda, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik "Bayram Şenliği" tertip edildi.

Müzikli dans gösterileriyle coşan minikler, tiyatro ve animasyon gösterileriyle de keyifli vakit geçirdi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, oyunlar ve gösteriler eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadı.

Osmaniye Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını ve ilerleyen dönemlerde de benzer organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

Bayram şenliğini doyasıya yaşadılar!

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