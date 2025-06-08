Bayram sevinci yasa döndü! Yolların acı bilançosu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde yaşanan trafik kazalarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayramın ikinci günü olan Cumartesi günü 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1.143 kişi yaralandı.

Bayramın ilk üç günü (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) toplamında ise 2.238 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 26 vatandaş hayatını kaybetti, 3.590 vatandaş ise yaralandı. Yerlikaya, “26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” diyerek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

1.3 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin bayram süresince vatandaşların güvenliği için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Bayramın ilk üç gününde 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Yerlikaya, denetlemelerin kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını vurguladı: “Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.”

Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.