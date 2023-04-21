Bayram sofralarından kaçmak neyi beraberinde getirir?

Editör: Murat Öztürk

Uzm. Dyt. Mine Özkazanç Akren, Ramazan bayramında beslenme konusunda uyarılarda bulundu ve şöyle konuştu:

“Bayram sofraları, hem sohbet hem de yemek açısından özel ve lezzetli sofralardır. Bayram sofraları ailece vakit geçirilen ve bayrama özel yemeklerin yapılıp yenildiği keyifli zamanlardır. Ancak işin sırrı dengeli ve ölçülü miktarda yemektir. Kısır döngüye girecek şekilde tüketme isteğine yenilmeyin. Tamamen kısıtlı bir diyet, besinlere karşı isteğinizi artırabilir ve sizi düşündüğünüzden daha da fazla tetikleyebilir. Bu nedenle odak noktanızı değiştirin. Bazı besinlere olan düşkünlüğünüzün nedeni fizyolojik, psikolojik veya her ikisi de olabilir. Bu tür istekler, vücudun gereksinim duyduğu besin öğelerini sağlamak için gösterdiği bir reaksiyon veya gıda ile kurulan duygusal bir ilişkiden kaynaklanabilir. Bazı besinlerin tamamen tüketilmemesi, onlara karşı koyamama isteğini artırabilir. Sonuç ise besini tüketme isteği ve aşırı tüketimdir. Sonrasında ise kendini suçlu hissetme ve tekrar bu besinleri tüketmemeye çalışmak şeklinde girilen bir kısır döngü medyana gelir.”

İHA