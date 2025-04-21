Bayram tatili başlamadan o ilçedeki oteller doldu: Boş yer kalmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatili başlamadan o ilçedeki oteller doldu: Boş yer kalmadı

Bayram Tatili Öncesi Amasra'da Alarm Zilleri Çalıyor: Oteller Tıklım Tıklım Doldu!

Karadeniz'in incisi, Fatih Sultan Mehmet'in "Çeşm-i Cihan" (Dünyanın Gözü) olarak nitelendirdiği Amasra, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan şirin ilçedeki otellerin tamamen dolduğu bildirildi.

Bayram tatilinin başlamasına günler kala Amasra'daki konaklama tesislerinde boş yer kalmaması, ilçenin ne kadar popüler bir tatil beldesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle büyük şehirlerden kaçıp sakin bir bayram geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Amasra, şimdiden tatilcilerle dolup taştı.

Esnaf ve Turizmciler Memnun:

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Amasra'daki otel ve pansiyon işletmecileri, doluluk oranlarının bu denli yüksek olmasından memnuniyet duyuyorlar. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da benzer bir yoğunluk yaşayan ilçede, Kurban Bayramı için beklentiler de yüksekti ve bu beklentiler şimdiden karşılık bulmuş durumda. Esnaf da bayram hareketliliğinden umutlu.

Günübirlik Ziyaretçiler de Bekleniyor:

Sadece konaklamalı tatilcilerin değil, günübirlik ziyaretçilerin de bayram süresince Amasra'ya akın etmesi bekleniyor. Özellikle çevre illerden ve büyük şehirlerden günübirlik turlarla gelenlerin sayısında önemli bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Bu durum, ilçe merkezindeki restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanlarında da yoğunluğa yol açabilir.

Amasra'nın Cazibesi Artarak Devam Ediyor:

Tarihi Amasra Kalesi, eşsiz manzarasıyla Boztepe, hareketli Çarşısı ve lezzetli balık restoranlarıyla Amasra, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Ancak özellikle bayram tatilleri gibi uzun süreli dinlenme fırsatlarında, sakinliği ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

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