Bayram tatili dönüşünde sürücülere 9,5 milyon lira ceza yağdı!

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu'da sıkı denetimler yaptı. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı noktalarda bin 673 uygulama yapıldı.

Uygulamalarda 52 bin 797 araç ve sürücü denetlendi, bin 760 araca hız ihlalinden ceza kesildi. Periyodik muayenesini yaptırmamış 315 araç sürücüsü ile emniyet kemeri takmayan 210 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

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Denetimlerde 223 araç trafikten menedildi. Denetimlerde toplam 2 bin 904 araç sürücüsüne 9 milyon 502 bin 923 TL idari para cezası kesildi.