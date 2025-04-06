Bayram tatili kabusa döndü! 72 can kaybı, binlerce yaralı: Yerlikaya’dan sürücülere uyarı

Düzenleme: Kaynak: AA

Ramazan Bayramı tatili süresince yaşanan trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 313 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması için sürücülere çağrıda bulundu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 8'inci gününde 604 trafik kazasının meydana geldiğini, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 kişinin ise yaralandığını aktardı.

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Dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Yerlikaya, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi temennisinde bulundu.

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Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 8 gününde maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 313 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8'inci günü 5 Nisan Cumartesi günü trafik ekiplerimizce 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler yapıldı."

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Yerlikaya, sürücülerden aşırı hız yapmamalarını isteyerek, "Emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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