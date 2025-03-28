Bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı.

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 300 bin tatilciyi ağırlamıştı. ​​​​​​​

'MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Esnaf Melih Sağlam, "Amasra esnafı olarak Ramazan Bayramı tatili için 4 gün olarak çalışma yapmıştık. Bizim için 9 günlük bayram tatili sürpriz oldu. Şu anda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bütün tedbirlerimizi aldık" dedi. ​​​​​​​

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız ise 9 günlük bayram tatili açıklandıktan sonra Amasra'ya yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Konaklama tesislerimizdeki doluluk oranımızda yüzde 90'lara ulaştı. Amasra'ya gelecek misafirlerimiz için tüm önlemleri aldık. ​​​​​​​

Şirin ilçemize gelen misafirlerimiz 9 günlük bayram tatili boyunca havaların iyi gitmesiyle birlikte tarihi ve turistik mekanları gezebilir, tekne turu yapabilirler. İlçemizin meşhur Amasra salatası ve balığını tadabilirler. Doğal güzellikleri görmeleri için trekking yapabilirler, en nihayetinde gelen misafirlerimizin rahat ve sorunsuz bir tatil geçirmeleri için bütün önlemleri aldık. Herkesi Amasra'ya bekliyoruz." dedi.