Bayram tatili uzadı, Ayder'e ilgi arttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurması, özellikle Doğu Karadeniz'de ünlü turizm merkezlerindeki turizmci, otel ve esnafı sevindirdi. Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, sektör hareketlenirken, otel rezervasyon taleplerinde de artış yaşandı.

Kış ayının sert geçtiği Ayder'de son hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, rezervasyon almaya başladı. Bayram tatilinin uzaması sonrası taleplerde artış gözlemlenen yayladaki oteller, arife günü misafirlerini kabul etmeye başlayacak. ​​​​​​​

'TALEPLERİN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Bayram tatili dolayısıyla yoğunluk vardı ama tatilin 9 güne çıkarılmasıyla taleplerin arttığını görüyoruz. Ayder, insanların özlem duyduğu bir yer haline geldi. ​​​​​​​

Hazırlıklarımızın son aşamasındayız, büyük çoğunluğunu yerine getirdik. Ayder'e gelen misafirlerimizi en konforlu şekilde nasıl ağırlarız diye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi, her zaman olduğu gibi konforlu şekilde ağırlayacağız. Bayramda misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu. ​​​​​​​

'REZERVASYONLARDA CİDDİ ARTIŞ OLDU'

Turizm işletmecisi İbrahim Yılmaz da, "Bu sene beklemediğimiz bir kış yaşadık. Ayder Yaylası'nda kış çok zor geçti. Şu anda tamirat ve tadilatlarımız sürüyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonlarda ciddi bir artış oldu. Bu süreçte devamını da göreceğiz. İşletmeler genel itibarıyla arife günü faaliyete geçecektir" dedi. ​​​​​​​