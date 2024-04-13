Bayram tatilinde Didim'e turist akını

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği Didim'de, tatilciler Altınkum Plajı'nda denize girerek serinledi. Kimi tatilciler jet ski gibi aktivitelere katılırken, bazıları da tekne turlarına çıktı.

Didim'e tatile gelen tatilciler, güzel bir tatil geçirdiklerini belirtti. Erkan Çetin, bayramın keyifli geçtiğini ve Didim'in oldukça kalabalık olduğunu dile getirerek herkesin bu güzel yeri ziyaret etmesini önerdi.

Denizli'den tatile gelen Dilek Meraş ise çocuklarının denizde eğlendiğini ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Tatilin tamamını Didim'de geçireceklerini belirten Meraş, memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri'den tatil için Didim'i tercih eden İlknur Ural da tatilden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Hem havanın hem denizin güzel olduğunu belirten Ural, ailesiyle eğlenceli bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Tatilciler arasında yer alan Onur Keçeci, denizin tadını çıkardığını ve suyunun çok güzel olduğunu aktardı. Didim'de bir hafta sonu geçireceğini ve denizin keyfini çıkaracağını belirten Keçeci, memnuniyetini dile getirdi.

Bursa'dan tatil için Didim'e gelen Onur Karataş ise burada havanın ve denizin keyfini sürdüklerini belirterek, memnuniyetini ifade etti. Havası, denizi ve genel atmosferiyle Didim'i çok sevdiklerini dile getiren Karataş, herkese bu güzel tatil beldesini tavsiye etti.